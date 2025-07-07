4K-монитор Acer CB322QK оценили в 48480 рублей

Компания Acer выпустила на российский рынок профессиональный монитор CB322QK, который получил 31,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K UHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 60 Гц (плотность пикселей 140 PPI), поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, глубиной цвета 10 бит (8 бит + FRC), 99-процентным покрытием цветовой гаммы sRGB, шестиосевой цветокоррекцией и заводской калибровкой, поддержкой фирменных технологий VisionCare: Flickerless против мерцания и BlueLightShield для снижения синего света, антибликовым покрытием ComfyView, режимом Low Dimming для автоматической коррекции яркости в зависимости от освещенности помещения, подставкой с регулировкой высоты до 150 мм, угла наклона от –5° до 35°, портретным режимом, настенным креплением VESA 100:100 мм, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, портом USB Type-C с поддержкой 65-Вт зарядки, 3,5-мм аудиогнездом, USB-хабом с двумя разъемом USB 3.0, KVM-переключателем и двумя 2-Вт динамиками. Цена на монитор стартует от 48480 рублей.