4K-монитор BenQ PD2725U оценен в $1100

Компания BenQ пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью PD2725U, которая построена на 27-дюймовый IPS-панели с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка характеризуется сертификацию DisplayHDR 400 и поддержкой HDR 10, 100% охватом цветовых гамм Rec.709 и sRGB, а также 95% охватом цветовой палитры DCI-P3, заводской калибровкой цветопередачи (Delta E ≤ 3), яркостью 400 кд/м2, статической контрастностью 1200:1, кадровой частотой 60 Гц, временем отклика 5 мс, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, одним интерфейсом Thunderbolt 3, двумя HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, концентратором USB 3.1, 3,5-мм разъемом для наушников, двумя динамиками по 2,5 Вт, KVM-переключателем, системами Flicker-free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователя, а также подставкой с возможностью перевода монитора в портретный режим. Цена PD2725U составляет 1100 долларов.

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