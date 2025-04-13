4K-проектор BenQ W4100i оценили в 4000 евро

Компания BenQ пополнила ассортимент проекторов моделью W4100i, которая получила светодиодный источник света с яркостью 3200 ANSI-люмен. Новинка также характеризуется сроком службы 30000 часов в эко-режиме, поддержкой технологии CinematicColor с 100% покрытием цветового пространства DCI-P3 и 100% охватом цветовой гаммы Rec.709, поддержкой HDR10+, HDR10 и HLG, режимом Filmmaker Mode, коэффициентом проекции от 1,15 до 1,50, поддержкой горизонтального и вертикального смещения объектива, проекцией изображения диагональю 150 дюймов, разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой 240 Гц при разрешении Full HD (время отклика 6,5 мс) и 60 Гц с 4K (17,9 мс), интерфейсами HDMI, USB и SPDIF, поддержкой Android TV через донгл QS02, технологий AirPlay и Google Cast, а также 5-Вт динамиком. Монитор станет доступен для покупки 15 мая по цене в 3000 евро.

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