5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали

Серия смартфонов HUAWEI P в 2024 года отметила 12-летний день рождения, в честь этого компания HUAWEI сделала редизайн и сменила название на Pura. Модельный ряд с номером 70 получился достаточно инновационным, Pura 70 Ultra — особенно. Вот пять его ключевых особенностей, о которых мало кто знает.

Ик-порт для управления бытовыми приборами

Пару дней назад перед написанием материала столкнулись с проблемой разрядившихся в пульте батареек. Как её решили? С помощью виртуального пульта. Открыли приложение, выбрали бренд телевизора, отправили сигнал через ИК-порт в сторону датчика ТВ и выключили его таким образом, без необходимости вставать с кровати.
Также это полезно, если у вас регулярно куда-то пропадает пульт для кондиционера — с таким тоже сталкивались.

Интерактивные темы

Одна из самых необычных функций смартфона — интерактивные темы. Мы регулярно взаимодействуем с дисплеем телефона, поэтому полезно, когда на экране блокировки есть возможность не бездумно листать меню приложений влево-вправо, а поиграть глазами.

Речь идет о теме с теннисным кортом. Когда вы глазами отслеживаете движение мячика, фигурки отбивают его и таким образом проводится матч. И чем быстрее следовать за теннисным мячом, тем выше скорость ударов. Помимо этого, есть и другие темы, которые можно кастомизировать, заменив эмодзи на свои или поменять цвет фона. Выглядит интересно, но не так эффектно, как в случае экранного тенниса.

Защитное стекло Kunlun

Тогда как большинство производителей флагманских смартфонов используют защитные стекла Corning Gorilla Glass, компания HUAWEI в модели Pura 70 Ultra предпочла не многим известное суперпрочное стекло Kunlun Crystal Armor.

Такое стекло устойчиво не только к царапинам, но и падениям. Это уже, неоднократно успели проверить зарубежные блогеры скинув смартфон с высоты более двух метров на бетон. Как итог, стекло HUAWEI Pura 70 Ultra осталось целым, но матрица перестала работать. Впрочем, нечаянно уронить смартфон с таких высот практически невозможно. А значит если намеренно не превращать телефон в подобие мяча для регби, стекло проживет долго.

Управление жестами

Помимо интерактивных тем в операционную систему внедрили движок Ark Graphics Engine, который в том числе отвечает за управление смартфоном с помощью жестов. Его отличительная особенность — считывание жестов с помощью ИИ, который в свою очередь интерпретирует их в пролистывание экрана.

Это практично, если вы, к примеру, готовите по рецепту из интернета. Чтобы не касаться экрана смартфона грязными руками, можно сделать свайп жестом и таким образом переместиться к следующему этапу приготовления. Такое решение оказалось крайне удобным, оценили его, когда готовили осетинский пирог и все руки были в тесте.

Макрорежим

Смартфон HUAWEI Pura 70 Ultra оснащен телемакрообъективом с поддержкой сверхдлинного механического хода фокусировки. Также он оборудован режимом супермакро, который позволяет делать фото с фокусного расстояния 50 мм и 35-кратным макрозумом.
Связка этих технологий нам дает возможность получить детализированный снимок с минимальным фокусным расстоянием. Например, разглядеть цветок, монету или любой другой небольшой объект.
При этом вечером такая камера не сдает позиции за счет диафрагмы оптики f/2.1 — можно получить яркие кадры с минимальным цифровым шумом.

Итоги

Как итог, помимо прокаченной камеры, яркого дисплея, отличного звука и других особенностей, присущих флагману, смартфон HUAWEI Pura 70 Ultra предлагает ряд полезных фишек, о которых далеко не все знают. Кроме эффекта «вау», все эти фишки расширяют пользовательский опыт владельца и привносит в него практичность. .
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