5 самых важных новинок с выставки М.Видео Electronics Show 2019

2019-10-08, Автор - Марсель Гарипов; [18]
С 4 по 5 октября в Москве первый раз прошла выставка М.Видео Electronics Show 2019. На нее могу прийти бесплатно абсолютно любой желающий, достаточно было только зарегистрироваться. Сама выставка посвящена наиболее технологичным продукциям из мира потребительской электроники, которые в ближайшие годы и определят вектор развития рынка. Все посетители также могли послушать лекции, посетить полезные мастер-классы, принять участие в квесте и выиграть ценные призы.

Sony aibo

Sony aibo — это переизданная версия умного робота-собаки, которая вышла 10 лет назад. Новый питомец умеет вилять хвостом, подавать лапу, бегать за игрушками и реагировать на почесывания. Более того, искусственный интеллект, которым она обладает позволяет ей выполнять десятки различных команд, запоминать лица и охранять дом.

Samsung Galaxy Fold

Samsung учла ошибки прошлой версии смартфона с гибким дисплеем и выпустила итоговый Galaxy Fold, первая партия которых уже была распродана в России по цене в 159 990 рублей. Главная особенность смартфона заключается в том, что в разложенном состоянии пользователь может пользоваться большим дисплеем размерами в 7,3 дюйма с Dynamic AMOLED матрицей, а в сложенном состоянии ему доступен Super AMOLED дисплей на 4,6 дюйма. Также в Galaxy Fold встроили сразу 6 камер: три основные, одна фронтальная камера над маленьким дисплеем и еще две селфи-камеры над большим дисплеем.

Vivo Nex 3

Nex 3 — это новый флагман от компании Vivo, который получил самый изогнутый дисплей среди смартфонов. Его оснастили процессором Snapdragon 855 Plus, 8 Гбайт оперативной памяти, 128 Гбайт внутренней, отдельным Hi-Fi аудиочипом и NFC модулем. Камера здесь тройная: основной модуль на 64 Мпикс f/1,8, ультраширокоугольный на 13 Мпикс f/2,2 и телеобъектив на 13 Мпикс f/2,48. Фронтальная же камера 18 Мпикс здесь выдвижная и благодаря этому дисплей имеет идеально ровную форму.

Sony 98'' 8K ZG9

Первое, что больше всего впечатляет при виде Sony 98'' 8K ZG9 так это его размеры, ведь диагональ экрана составляет 2,5 метра. Новый процессор X1 Ultimate способен справиться с обработкой видео в 8K разрешении (4 раза превышает 4К) и добиваться максимально детализированной картинки с высокой яркостью. Если говорить о звуке, то здесь имеется система Acoustic Multi-Audio, включающая в себя четыре направленных вперед динамика.
Его стоимость составляет целых 5 999 990 рублей.

OPPO A5 2020

OPPO A5 2020 представляет собой бюджетный смартфон, который собрал в себе, все что должно быть у добротного среднечка. Он получил 6,5-дюймовый дисплей, восьмиядерный процессор Snapdragon 665 с 3 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт внутренней с возможностью расширения при помощи MicroSD слота.
Модель оснащена четырьмя модулями камеры: основной на 12 Мпикс, ультраширокоугольный на 8 Мпикс, портретный на 2 Мпикс и макро модуль на 2 Мпикс. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Из еще одних приятных особенностей стоит отметить наличие NFC модуля для бесконтактной оплаты, а также вход для зарядки USB Type-C.


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