50-дюймовый Redmi Smart TV X 2022 оценен в $360

Компания Redmi пополнила ассортимент телевизоров серии Smart TV X 2022 моделью диагональю 50 дюймов, который присоединился к 55 и 65-дюймовым версиям. Новинка появится в китайской продаже 31 декабря по цене в 360 долларов.

Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), высокой частотой обновления (120 Гц), цельнометаллическим корпусом с полноэкранной подсветкой, типичным временем отклика в градациях серого 6,5 мс, 10-битной глубиной цвета, 94% охватом цветовой гаммы P3, поддержкой FreeSync Premium и MEMC, четырьмя динамиками, двумя крупными звуковыми резонаторами объёмом по 0,38 л с выходной мощностью 25 Вт, поддержкой Dolby Atmos, платформой MediaTek MTK 9650, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, двумя разъемами HDMI 2.0 (eARC), одним HDMI 2.1 (4K 120 Гц), двумя интерфейсами USB и четырьмя микрофонами.