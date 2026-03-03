Представлен портативный монитор Lenovo L16 Mobile Monitor

Компания Lenovo пополнила ассортимент портативных мониторов моделью L16 Mobile Monitor. Новинка характеризуется 16-дюймовой матрицей IPS с разрешением Full HD, соотношением сторон 16:10 и максимальной яркостью 300 нит, ультратонким и легким корпусом, подставкой с возможностью регулировки угла наклона от 0 до 90 градусов и двумя интерфейсами USB-C с возможностью обратной зарядки мощностью до 65 Вт. То есть, монитор позволяет заряжать подключённый к нему ноутбук напрямую, освободив тем самым разъемы для подключения различной периферии. Lenovo L16 Mobile Monitor станет доступен для покупки на европейском рынке в августе этого года по цене в 200 евро.