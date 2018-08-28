5G интернет скоро на экранах смартфона

Многие слышали о сетях 5G с лета 2014 года , и вот наконец Qualcomm объявила о своем партнерстве с более чем десятком OEM-производителей для доставки смартфонов 5G к 2019 году. Одним из партнеров является компания Oppo которая первая продемонстрировала публике на своем новом смартфоне Oppo R15 5G интернет.

Тест был основан на стандарте NSAP 3GPP Release 15 NSA с полосой пропускания 10 МГц 4G LTE Band 5 и полосой пропускания 20 МГц 5G NR n78. Модем был платформой Qualcomm X50, которая была представлена ​​еще в феврале 2018 года.