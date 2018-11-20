5G-смартфон OnePlus окажется на $100 дороже OnePlus 6T

Недавно стало известно о том, что первый смартфон OnePlus с поддержкой сетей пятого поколения не получит название OnePlus 7. Сегодня в сети появилась информация о том, что аппарат появится в продаже в первой половине следующего года по цене 650 долларов, а это на 100 дороже OnePlus 6T. Отметим, что китайский производитель продолжает повышать цены на свои смартфоны: OnePlus 6T стоит 550 долларов, OnePlus 6 – 530 долларов, OnePlus 5T – 500 долларов, OnePlus 5 – 480 долларов на момент выхода. Ранее сообщалось, что, например, смартфоны iPhone смогут работать в сетях 5G только в 2020 году.

Напомним, что OnePlus 6T оснастили 6,41-дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей и вырезом в форме капли, аккумулятором на 3700 мАч с 20-ваттной зарядкой Dash Charge, двойной 16 Мп и 20 Мп основной камерой, как в OnePlus 6, но с улучшенным программным обеспечением, 20-Мп фронтальной камерой, топовым процессором Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, а также OxygenOS на базе Android 9.0