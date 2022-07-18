5G-смартфон Samsung Galaxy A04s будет стоить 125 долларов?

В сети появилась информация о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy A04s, который еще не был представлен официально. Утверждается, что его цена в Индии составит от 125 до 140 долларов. При этом, аппарат оснастят поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Также корейский производитель выпустит 4G-версии смартфона, которая окажется еще дешевле.

Напомним, что выпущенный в прошлом году Galaxy A03s оснащается процессором MediaTek Helio P35, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, а также тройной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а также боковым сканером отпечатков пальцев.