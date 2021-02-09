5G-смартфон Samsung Galaxy A32 вышел в Европе

Сетевые источники сообщили о том, что компания Samsung начала европейские продажи смартфона Samsung Galaxy A32 5G, который был представлен в прошлом месяце. Утверждается, что новинку можно купить в Германии в вариантах с 64 и 128 ГБ флэш-памяти. Цена младшей версии составляет 280 евро.

Напомним, что новинка характеризуется 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, процессором Dimensity 720, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт и боковым дактилоскопом.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A32
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