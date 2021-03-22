5G-смартфон iQOO U3x оценен в $190

Компания iQOO официально анонсировала смартфон iQOO U3x, который стал её самой доступной моделью с поддержкой мобильных сетей 5G. Новинку оснастили 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешение 2400:1080 пикселей, соотношением сторон 20,07:9 и кадровой частотой 90 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 480 с модемом Snapdragon X51 5G, до 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x и до 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.1, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки на 18 Вт, боковым дактилоскопом, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, портом USB-C, 3,5 мм аудиоразъемом и предустановленной операционной системой Android 11 с оболочкой iQOO 1.0. iQOO U3x появится в китайской продаже 1 апреля по цене от 184 долларов.

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