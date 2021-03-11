5G-смартфоны покоряют рынок

IDC выпустила свежий прогноз о развитии мирового рынка смартфонов на 2021 год. Согласно отчету, рынок продолжит расти из-за сильного толчка 5G-технологии и повышенного спроса пользователей на сотовые сети пятого поколения. В результате ожидается увеличение доли рынка устройств с поддержкой 5G. International Data Corporation заявляет, что мировой рынок смартфонов вырастет на 13,9% в первом квартале 2021 года по сравнению с первым кварталом 2020 года. Более того, аналитики считают, что уже к концу 2021 года 40% всех устройств, которыми будут владеть пользователи, будут поддерживать сотовые сети нового поколения. Проблема только в том, что на текущий момент 5G поддерживается далеко не всеми операторами сотовой связи.