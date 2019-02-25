65-долларовый смартфон Oukitel C12 появился в продаже

Компания Oukitel выпустила в продажу смартфон Oukitel C12, который является одной из самых бюджетных новинок начала года. Его цена составляет всего 65 долларов. Аппарат оснащается 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 996:480 пикселей, однокристальной системой MediaTek MT6739 с четырехъядерным процессором частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флэш-памяти, сдвоенной основной камерой на 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором на 3300 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo. А вот поддержки сетей 4G в смартфоне не предусмотрено.