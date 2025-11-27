POCO представила F8 Pro и F8 Ultra

Бренд Poco, отделившийся от Xiaomi, заключил партнёрство с Bose, чтобы выделить свои новые смартфоны серии F8 на фоне других устройств. В результате модели F8 Pro и F8 Ultra получили стереодинамики, созданные совместно со специалистами Bose, а версия Ultra пошла ещё дальше и обзавелась дополнительным сабвуфером. По словам Poco, он обеспечивает более глубокие и насыщенные басы. Также доступны два фирменных звуковых профиля Bose — динамичный режим с усиленными низами и сбалансированный вариант, который делает акцент на вокале и ровной звуковой сцене. Президент по аудиотехнологиям и директор по стратегии Bose Ник Смит отметил, что сочетание опыта Bose в области акустической инженерии и разработки Poco позволило создать звучание, которое задаёт новый уровень для мобильных устройств.

В остальном перед нами стандартные доступные флагманы — Poco F8 Ultra получила более мощный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, крупный 6,9-дюймовый OLED-дисплей, тройную камеру с датчиками по 50 Мп и поддержку беспроводной зарядки. Poco F8 Pro использует прошлогодний Snapdragon 8 Elite, оснащён экраном 6,59 дюйма и более простыми модулями тройной камеры. Обе модели имеют степень защиты IP68 и аккумуляторы больше 6 000 мАч, что должно обеспечить хорошую автономность. Правда, если пользователь не является большим фанатом слушать музыку или фильмы на динамике, чем в последнее время мало кто занимается, то преимущество динамиков от Bose уже не выглядит таким уж впечатляющим.
