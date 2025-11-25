Huawei Mate 80 оценен в 660 долларов

Компания HUAWEI объявила о выпуске флагманского смартфона Mate 80, который работает на базе фирменного 7-нанометрового процессора Kirin 9020 с тактовой частотой до 2,5 ГГц. Новинку также оснастили 6,75-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2832:1280 точек, адаптивной кадровой частотой LTPO 1–120 Гц и частотой ШИМ-регулировки яркости 1440 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация и оптика с переменной диафрагмой F1.4–F4.0), 12 Мп (перископ с OIS и 5,5-кратным оптическим приближением) и 40 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 13 Мп, поддержкой спутниковой связи Tiantong и двухсторонней передачи сообщений Beidou, батареей ёмкостью 5750 мАч, поддержкой 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 5-Вт обратной беспроводной зарядок и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69. Цена базовой версии с 12/256 ГБ памяти на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 660 долларов.