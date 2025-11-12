Sony представила фирменный геймерский монитор

Во время трансляции State of Play Japan, прошедшей несколько часов назад, компания Sony представила 27-дюймовый игровой монитор PlayStation Gaming Monitor, который выйдет в следующем году в Японии и США. Стоимость пока не раскрыта, но известны его основные характеристики. Монитор оснащён IPS-экраном с разрешением Quad High Definition, то есть до 2560х1440 пикселей. Поддержка технологии High Dynamic Range с функцией Auto HDR Tone Mapping автоматически настраивает параметры HDR при подключении к консолям PS5 и PS5 Pro, обеспечивая насыщенное и реалистичное изображение. Также есть поддержка переменной частоты обновления и частоты до 120 Гц для плавного игрового процесса на PS5 и PS5 Pro, а при подключении к совместимым ПК или Mac — до 240 Гц.

Интересной деталью стала встроенная зарядная панель Hook, на которую можно подвесить и зарядить беспроводной контроллер DualSense или DualSense Edge. Кроме того, PlayStation Gaming Monitor получил два входа HDMI 2.1 и один вход DisplayPort 1.4, что обеспечивает совместимость с PlayStation 5, ПК, Mac и другими устройствами. HDMI-порты поддерживают разрешение 2560х1440, частоту 240 Гц, технологию Fixed Rate Link и VRR, а DisplayPort 1.4 — то же разрешение и частоту с поддержкой Display Stream Compression. Более того, монитор оснащён двумя портами USB Type-A и одним USB Type-C, которые можно использовать для подключения адаптера PlayStation Link или других устройств. Выглядит довольно достойно.