Sony представила фирменный геймерский монитор

Во время трансляции State of Play Japan, прошедшей несколько часов назад, компания Sony представила 27-дюймовый игровой монитор PlayStation Gaming Monitor, который выйдет в следующем году в Японии и США. Стоимость пока не раскрыта, но известны его основные характеристики. Монитор оснащён IPS-экраном с разрешением Quad High Definition, то есть до 2560х1440 пикселей. Поддержка технологии High Dynamic Range с функцией Auto HDR Tone Mapping автоматически настраивает параметры HDR при подключении к консолям PS5 и PS5 Pro, обеспечивая насыщенное и реалистичное изображение. Также есть поддержка переменной частоты обновления и частоты до 120 Гц для плавного игрового процесса на PS5 и PS5 Pro, а при подключении к совместимым ПК или Mac — до 240 Гц.

Интересной деталью стала встроенная зарядная панель Hook, на которую можно подвесить и зарядить беспроводной контроллер DualSense или DualSense Edge. Кроме того, PlayStation Gaming Monitor получил два входа HDMI 2.1 и один вход DisplayPort 1.4, что обеспечивает совместимость с PlayStation 5, ПК, Mac и другими устройствами. HDMI-порты поддерживают разрешение 2560х1440, частоту 240 Гц, технологию Fixed Rate Link и VRR, а DisplayPort 1.4 — то же разрешение и частоту с поддержкой Display Stream Compression. Более того, монитор оснащён двумя портами USB Type-A и одним USB Type-C, которые можно использовать для подключения адаптера PlayStation Link или других устройств. Выглядит довольно достойно.
Представлен двухрежимный монитор Philips Evnia 27M2N5901A…
Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Evnia 27M2N5901A, которая может похва…
Sony представила фирменный геймерский монитор…
Во время трансляции State of Play Japan, прошедшей несколько часов назад, компания Sony представила 27-дю…
Представлен 200-Гц монитор Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi 20…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент игровых мониторов моделью 2K Gaming Monitor G27Qi 2026, которая осн…
Представлен 420-Гц монитор HKC UG25EF …
Компания HKC пополнила ассортимент недорогих игровых мониторов моделью UG25EF, которая получила 24,5-дюйм…
Представлен 250-Гц монитор Skyworth G27Q MAX…
Компания Skyworth пополнила ассортимент игровых мониторов моделью G27Q MAX, которая получила 27-дюймовую …
165-Гц монитор LG UltraGear 37G800A-B оценили в 800 долларов…
Компания LG объявила о выходе игрового монитора UltraGear 37G800A-B, который получил 36,5-дюймовую изогну…
Philips представила доступный монитор для геймеров с 300 Гц…
Серия мониторов Philips Evnia 3000 пополнилась ещё одной бюджетной моделью, специально ориентированной на…
Монитор Samsung Odyssey G7 G75F оценен в 1200 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент мониторов моделью Odyssey G7 G75F, которая получила 40-дюймовую из…
GIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 ГцGIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 Гц
Игровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тесты
Игровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тесты
GIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHDGIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHD
GIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цветеGIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цвете
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor