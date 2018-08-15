7 ключевых особенностей смартфона UMIDIGI Z2 Pro

UMIDIGI представила свою новую модель UMIDIGI Z2 Pro , объявив ее «технологическим пионером, новым флагманом». Дизайн претерпел серьезные изменения по сравнению с имеющимися уже ранее их моделями. В этой модели применим теперь популярный вырез, и смартфон представлен в трех великолепных вариантах, Роскошная керамика (Luxury Ceramic), Cумерки (Twilight) и Углеродное волокно (Сarbon Fiber)! Уже сегодня открыты глобальные продажи UMIDIGI Z2 Pro на Gearbest и сразу со скидкой от $60 - http://grbe.st/d3TRjc
1. Процессор Helio P60 AI
1. Процессор Helio P60 AI
2. 128Гб встроенной & 6Гб оперативной памяти
3. 4 камеры с большой апертурой
4. 19:9 полноформатный FHD+ дисплей с вырезом
5. Представляем UMIDIGI Q1 - самую быструю беспроводную зарядку 15Вт
6. Привлекательный цветной или солидный и элегантный керамический корпус
7. Стоковая Android 8.1 прямо из коробки