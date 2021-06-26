75-дюймовый Xiaomi Mi TV ES 2022 будет стоить $620

Компания Xiaomi поделилась подробностями о телевизорах серии Mi TV ES 2022, официальная презентация которых состоится уже 28 июня. Итак, старшая модель с экраном диагональю 75 дюймов будет стоить 4000 юаней или около 620 долларов. В линейку также войдут более доступные телевизоры диагональю 55 и 65 дюймов. По сравнению с предыдущим поколением, новинки смогут похвастаться более точной цветопередачей, более высокой яркостью, металлической рамкой, уменьшенной толщиной, улучшенным звуком, большим объемом оперативной памяти и более производительным процессором. Также на презентации покажут топовые телевизоры серии Xiaomi Mi TV 6.