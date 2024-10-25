8BitDo представила геймпад Ultimate Mobile Gaming Controller

Сегодня компания 8BitDo официально анонсировала Ultimate Mobile Gaming Controller — первый контроллер компании, который крепится прямо к смартфонам и мобильным устройствам с помощью раздвижного зажима. Его уже можно предзаказать по цене в 50 долларов, что достаточно дорого на самом деле, но у конкурентов местами цены даже выше. Стоит сразу отметить, что Ultimate Mobile Gaming Controller совместим со смартфонами и небольшими планшетами длиной от 100 до 170 мм. Для того,чтобы реализовать более широкую совместимости контроллера с устройствам для игр, гаджет подключается по Bluetooth, а не через USB Type-C, но, и это ключевой момент, геймпад поддерживает только устройства на Android.

Кроме того, в компании объяснили, что использование Bluetooth требует наличия аккумулятора на 350 мАч, который, по заявлению 8BitDo, обеспечивает до 15 часов игры после зарядки в течение 1,5 часа. Дополнительный аккумулятор делает контроллер тяжелее, чем у конкурентов, что в определённом смысле большой минус для мобильного устройства. При этом в Ultimate Mobile Gaming Controller используются джойстики и триггеры с магнитными датчиками, которые помогают избежать непреднамеренных движений и нажатий во время игры. Контроллер также оснащён парой кнопок, четырёхпозиционным D-pad, турбо- и макро-кнопками, кнопками профиля и двумя дополнительными программируемыми кнопками на тыльной стороне устройства. Довольно интересный гаджет на самом деле.
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