8BitDo представила геймпад Ultimate Mobile Gaming Controller

Кроме того, в компании объяснили, что использование Bluetooth требует наличия аккумулятора на 350 мАч, который, по заявлению 8BitDo, обеспечивает до 15 часов игры после зарядки в течение 1,5 часа. Дополнительный аккумулятор делает контроллер тяжелее, чем у конкурентов, что в определённом смысле большой минус для мобильного устройства. При этом в Ultimate Mobile Gaming Controller используются джойстики и триггеры с магнитными датчиками, которые помогают избежать непреднамеренных движений и нажатий во время игры. Контроллер также оснащён парой кнопок, четырёхпозиционным D-pad, турбо- и макро-кнопками, кнопками профиля и двумя дополнительными программируемыми кнопками на тыльной стороне устройства. Довольно интересный гаджет на самом деле.