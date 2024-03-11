98-дюймовый дисплей Samsung QE98C появился в продаже

Компания Samsung выпустила в продажу профессиональный экран Samsung QE98C, который ориентирован на коммерческое использование. Новинка характеризуется 98-дюймовой панелью VA с разрешением 4K, яркостью 450 нит, контрастностью 5000:1, временем отклика 8 мс, 93-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой апскейлинга посредством ИИ и процессора Quantum Processor 4K, 8 ГБ встроенной памяти, акустической системой суммарной мощностью 40 Вт, предустановленной фирменной ОС Tizen 6.5, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.2, интерфейсами HDMI 2.0 и USB 2.0, а также портом RJ45 для проводного подключения к интернету. На американском рынке телевизор оценен в 5000 долларов, а в Европе за него просят 4690 евро.