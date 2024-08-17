98-дюймовый телевизор Huawei Smart Screen V5 оценен в $3485

Компания Huawei пополнила ассортимент телевизоров моделью Smart Screen V5, которая получила 98-дюймовую панель Super Mini LED с разрешением 4K. Новинка также характеризуется кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 2000 нит, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, платформой Cortex A73 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Mali G71, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, процессором Honghun 900 для преобразования контента Full HD до 4K, 30-Вт акустической системой Huawei Sound формата 2,1 и предустановленной операционной системой HarmonyOS 4. Цена телевизора на домашнем для производителя китайском рынке составляет 3485 долларов.