ACER выпускает 49 и 55 дюймовые 4K и HDR-мониторы

Acer выпустит 54.6-дюймовый дисплей EB550Kbmiiipx, это монитор с поддержкой 4K / HDR, вторая модель, это 49 дюймовый EB490QKbmiiipfx, несмотря на длинное названия моделей, мы можем упомянуть, что эти мониторы оснащены жидкокристаллической панелью IPS.

Каждая из панелей может воспроизводить картинку в 4K / 3840 × 2160 пикселей и поддерживать HDR10. Но он рассчитан на яркость всего 300 кд / 2, поэтому вы не должны ожидать действительно яркой картинки. Коэффициент контрастности составляет 1200: 1, а номинальное время отклика - 4 мс (GtoG).Эти мониторы будут продаваться в конце месяца по цене 70 000 иен (550 EUR / USD) и 100 000 иен (799 EUR / USD).