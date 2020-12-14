AGM X5 - первый в мире телефон 5G с прочным корпусом

Китайская компания AGM , которая хорошо известна своими телефонами с прочной конструкцией, представила на домашнем рынке смартфон AGM X5.

AGM X5 стал первым в мире защищенным смартфоном с поддержкой 5G. Смартфон имеет конструкцию корпуса в стиле брони и 6-стороннюю защиту для защиты от ударов. Благодаря сертификации IP68 X5 будет работать нормально, даже если он погружен в воду на максимальную глубину до 1,5 метров. Рейтинг IP68 также делает его устойчивым к пыли и грязи.

AGM X5 также оснащен наивысшим классом защиты от проникновения IP69K, который защищает его от жидкости под высоким давлением. Кроме того, смартфон имеет рейтинг MIL-STD-810G военного уровня, который гарантирует высокую надежность.

AGM X5 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD + 1080 x 2340 пикселей. Новинка работает под управлением ОС Android 10 на базе XOS 5.0. Для съемки селфи AGM X5 оснащен 16-мегапиксельной камерой для селфи. Вертикальная камера на задней панели состоит из 48-мегапиксельной основной камеры, 8-мегапиксельного широкоугольного объектива, макрообъектива с фокусным расстоянием 4 см и инфракрасной камеры для размытия фона. Он имеет сканер отпечатков пальцев на задней панели и поддерживает разблокировку по лицу.

За производительность смартфона отвечает процессор Unisoc T7510 с поддержкой 5G. Новинка получила 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, батареей емкостью 5600 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. AGM X5 доступен для покупки за 565 долларов в Китае, но компания выпустит смартфон на мировые рынки в 2021 году.
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