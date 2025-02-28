AI-титан: обзор Samsung Galaxy S25 Ultra

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Samsung S25 Ultra — вершина флагманской линейки бренда и новая глава для всего рынка мобильных устройств. По AI-фишкам новая Ultra даёт фору практически всем мобильным девайсам, а по производительности является мощнейшим гаджетом на Android.

Дизайн

Современный дизайн Galaxy S25 Ultra впечатляет своим балансом между премиальностью и удобством использования. Плоские грани корпуса, выполненные из титанового сплава, придают устройству роскошный внешний вид, сохраняя при этом комфортную посадку в руке.

Толщина смартфона составляет всего 7.6 мм, что на 10% меньше предыдущей модели, при этом вес уменьшился до 228 граммов.

Дисплей

6.9-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 3X предлагает непревзойденное качество изображения. Максимальная яркость достигает 2700 нит, что делает работу с устройством комфортной даже в яркий солнечный день. Адаптивная частота обновления от 1 до 144 Гц обеспечивает плавность работы интерфейса и игр. Инновационное покрытие Gorilla Glass Armor 2 защищает экран от царапин и механических повреждений.

“Железо” и производительность

В основе устройства лежит самый передовой процессор Qualcomm Snapdragon Gen 8 Elite, созданный по 3-нанометровой технологии. Производительность CPU увеличилась на 40%, графическая составляющая стала быстрее на 35%. Система охлаждения нового поколения с испарительной камерой площадью 2500 мм² поддерживает стабильную производительность даже при длительных игровых сессиях.

Любые игры гарантированно будут “летать” на ультра-настройках, а в синтетических тестах девайс демонстрирует потрясающие 3 миллиона баллов в AnTuTu и более 10 тысяч в мультипоточной версии теста GeekBench. Это потрясающие результаты, говорящие про запас производительности на несколько лет вперёд.

Максимальный объём оперативной памяти достигает 12 гигабайт, этого хватит для идеальной мультизадачности, которой славятся флагманы Samsung.

Камеры

Тройная система камер включает:

основной модуль 200 МП с диафрагмой F1.7 и OIS;

ультраширокоугольный 50 МП с углом обзора 125°;

телефото 50 МП с оптическим зумом 5x;

новый телевик 50 МП с автофокусом и оптическим зумом 3x, он же выполняет роль макро.

AI-обработка изображений позволяет получать потрясающие снимки как при дневном свете, так и в условиях недостаточной освещенности. Функция Super HDR создаёт живые фотографии с широким динамическим диапазоном. Кроме того, видеографы теперь могут наслаждаться видеосъёмкой в профессиональном режиме LOG, который открывает невиданные ранее возможности для цветокоррекции.

Новый Galaxy AI и One UI 7

Обновленная One UI 7 предлагает уникальную функцию "Мой день", которая анализирует пользовательские привычки и предоставляет персонализированные рекомендации. Встроенный AI помогает оптимизировать рабочий процесс, предлагая своевременные напоминания и советы.

Искусственный интеллект нового поколения открывает безграничные возможности для творчества и продуктивности. Функция "Умный редактор" позволяет легко изменять элементы фотографий, создавать анимированные эффекты и даже менять фоновые звуки в видео. Глубокая интеграция с различными приложениями делает взаимодействие с устройством максимально эффективным.

Автономность и зарядка

Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч обеспечивает до 30 часов непрерывного просмотра видео или более двух дней обычного использования. Быстрая проводная зарядка мощностью 45 Вт восполняет 50% заряда всего за 20 минут. Беспроводная зарядка Qi2 на 25 Вт делает процесс подзарядки еще более удобным.

Итоги

Samsung Galaxy S25 Ultra - это вершина современных технологий, где инновации искусственного интеллекта встречаются с безупречным качеством исполнения.