AMD не выпустит FSR 4 для старых видеокарт

Технология масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution 4, теперь называемая просто FSR 4, уже поддерживается во многих играх, однако она доступна не для всех поколений видеокарт AMD на архитектуре RDNA. В ответ на вопрос Hardware Unboxed компания AMD заявила, что пока не может сказать, появится ли официальная поддержка FSR 4 для видеокарт серии Radeon RX 7000 и более старых моделей, добавив, что на данный момент у неё нет новостей по этому поводу. Официальное разделение продуктов у AMD связано с архитектурой RDNA 4 и поддержкой вычислений с плавающей запятой в 8-битном формате.

Современное оборудование RDNA 4 поддерживает инструкцию Wave Matrix Multiply Accumulate в формате FP8, тогда как более старые поколения, такие как RDNA 3 и RDNA 2, не имеют аппаратной поддержки этих инструкций и не могут обрабатывать 8-битные данные с плавающей запятой в таком виде. При этом старые видеокарты Radeon могут использовать 8-битные целочисленные форматы INT8, которые полностью поддерживаются серией Radeon RX 7000. AMD случайно засветила версию FSR 4 на основе INT8 на платформе AMD GPUOpen, что указывает на принципиальную возможность работы FSR 4 на старых видеокартах, хотя сейчас эта функциональность скрыта. Возможно, в будущем компания будет заниматься этим вопросом, но пока что это выглядит крайне маловероятным — слишком уж много ресурсов на это нужно выделить, плюс потом придётся эту архитектуру поддерживать в будущем. У AMD явно нет желания этим заниматься.