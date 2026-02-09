AMD не выпустит FSR 4 для старых видеокарт

Современное оборудование RDNA 4 поддерживает инструкцию Wave Matrix Multiply Accumulate в формате FP8, тогда как более старые поколения, такие как RDNA 3 и RDNA 2, не имеют аппаратной поддержки этих инструкций и не могут обрабатывать 8-битные данные с плавающей запятой в таком виде. При этом старые видеокарты Radeon могут использовать 8-битные целочисленные форматы INT8, которые полностью поддерживаются серией Radeon RX 7000. AMD случайно засветила версию FSR 4 на основе INT8 на платформе AMD GPUOpen, что указывает на принципиальную возможность работы FSR 4 на старых видеокартах, хотя сейчас эта функциональность скрыта. Возможно, в будущем компания будет заниматься этим вопросом, но пока что это выглядит крайне маловероятным — слишком уж много ресурсов на это нужно выделить, плюс потом придётся эту архитектуру поддерживать в будущем. У AMD явно нет желания этим заниматься.