AMD не выпустит FSR 4 для старых видеокарт

Технология масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution 4, теперь называемая просто FSR 4, уже поддерживается во многих играх, однако она доступна не для всех поколений видеокарт AMD на архитектуре RDNA. В ответ на вопрос Hardware Unboxed компания AMD заявила, что пока не может сказать, появится ли официальная поддержка FSR 4 для видеокарт серии Radeon RX 7000 и более старых моделей, добавив, что на данный момент у неё нет новостей по этому поводу. Официальное разделение продуктов у AMD связано с архитектурой RDNA 4 и поддержкой вычислений с плавающей запятой в 8-битном формате.

Современное оборудование RDNA 4 поддерживает инструкцию Wave Matrix Multiply Accumulate в формате FP8, тогда как более старые поколения, такие как RDNA 3 и RDNA 2, не имеют аппаратной поддержки этих инструкций и не могут обрабатывать 8-битные данные с плавающей запятой в таком виде. При этом старые видеокарты Radeon могут использовать 8-битные целочисленные форматы INT8, которые полностью поддерживаются серией Radeon RX 7000. AMD случайно засветила версию FSR 4 на основе INT8 на платформе AMD GPUOpen, что указывает на принципиальную возможность работы FSR 4 на старых видеокартах, хотя сейчас эта функциональность скрыта. Возможно, в будущем компания будет заниматься этим вопросом, но пока что это выглядит крайне маловероятным — слишком уж много ресурсов на это нужно выделить, плюс потом придётся эту архитектуру поддерживать в будущем. У AMD явно нет желания этим заниматься.
Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение…
Мы активно тестируем видеокарты и чаще всего это решения NVIDIA, сегодня рассмотрим AMD и детально протес…
NVIDIA выпустила DLSS 4.5 для всех RTX-видеокарт…
Компания NVIDIA начала распространение обновления своего приложения, в которое вошли технология DLSS 4.5 …
Менеджер Sapphire верит в нормализацию цен на ПК-рынке…
Представитель компании Sapphire не советует заниматься паническими покупками на фоне текущей ситуации с D…
AMD представила видеокарту Radeon AI Pro R9700…
Недавно засветившаяся линейка Radeon AI Pro R9000 уже появилась на официальном сайте AMD — теперь доступн…
NVIDIA меняет подход к рынку видеокарт…
Вокруг того, как NVIDIA будет действовать на рынке видеокарт в условиях дефицита памяти, ходит множество …
Инженер Intel прокачал графику Arc на Linux…
Пользователи Linux с относительно новой графикой Intel столкнулись с неожиданным ростом производительност…
Видеокарта Intel Arc B370 засветилась в бенчмарке…
Интегрированная графика Intel Arc B370 прошла тестирование в FurMark и продемонстрировала заметный прирос…
NVIDIA делает ставку на видеокарты с 8 ГБ памяти…
Одни из самых критикуемых видеокарт в ближайшее время могут заметно нарастить свою долю на рынке. Согласн…
GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокартыGIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокарты
GIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC обзор и тесты видеокартыGIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC обзор и тесты видеокарты
RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты
Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение с GeForce RTX 5060 TiRadeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение с GeForce RTX 5060 Ti
Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 обзор и тесты видеокартыPalit GeForce RTX 5070 Infinity 3 обзор и тесты видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor