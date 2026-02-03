Видеокарты AMD сильно подорожают

Видеокарты AMD в ближайшее время могут заметно подорожать, поскольку партнёры компании по выпуску плат готовятся ко второму этапу повышения цен. Ранее уже сообщалось, что в январе производители видеокарт на базе Radeon увеличили цены примерно на 5–10%, а теперь ожидается ещё одно подорожание либо в этом месяце, либо в следующем. В итоге это приведёт к дальнейшему росту цен на видеокарты серии RX 9000 и ещё сильнее осложнит ситуацию для геймеров, которые ищут доступные решения. По информации Board Channels, партнёры AMD планируют поднять цены, чтобы выровнять их с предложениями NVIDIA. Если это произойдёт, такие модели, как RX 9060 XT и RX 9070 или RX 9070 XT, могут приблизиться к откровенно завышенным ценникам. Рынок уже выглядит абсурдно — например, GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти продаётся почти за 700 долларов.

Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ памяти пока можно найти заметно дешевле, в диапазоне от 400 до 500 долларов, но с учётом новой стратегии AMD эта относительно бюджетная видеокарта вполне может подтянуться по цене к RTX 5060 Ti с 16 ГБ. Основной причиной происходящего называют резкий рост цен на DRAM, из-за которого и AMD, и NVIDIA стало сложно удерживать рекомендованные цены или даже близкие к ним. На фоне того, что стоимость памяти выросла в четыре раза, оба производителя, по слухам, начали отдавать приоритет видеокартам с 8 ГБ памяти. Это плохие новости, так как 8 ГБ для современных видеоигр явно недостаточно, особенно если речь идёт о 2К-разрешении.
