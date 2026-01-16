ASUS всё же не снимает с производства RTX 5070 Ti

Рынок видеокарт снова начинает превращаться в хаос. Ранее на этой неделе ASUS сообщила Hardware Unboxed, что сворачивает производство RTX 5070 Ti, однако теперь компания отказывается от этих слов и объясняет ситуацию «неполной информацией», поступившей от собственных представителей PR-службы. В официальном заявлении ASUS говорится, что GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5060 Ti 16 GB не были сняты с производства и не переведены в статус конца жизненного цикла. Компания подчёркивает, что не планирует прекращать продажи этих моделей и это заявление полностью противоречит тому, что ASUS ранее сообщила Hardware Unboxed. По словам авторов YouTube-канала, представители ASUS прямо заявили, что из-за дефицита поставок модель RTX 5070 Ti находится в статусе end-of-life.

Сама ASUS объясняет ограниченную доступность RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti 16 ГБ колебаниями поставок памяти, которые повлияли на объёмы производства. Компания подчёркивает, что ограниченное наличие в отдельных регионах не стоит воспринимать как остановку производства или снятие продуктов с рынка. Со своей стороны NVIDIA заявила, что производство RTX 5070 Ti продолжается и компания по-прежнему отгружает все модели GeForce, тесно сотрудничая с поставщиками для увеличения доступности памяти. При этом остаётся неясным, в каких объёмах RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti 16 ГБ будут доступны в будущем. Не исключено, что в реальности их наличие окажется таким же ограниченным, но это лишь предположение.