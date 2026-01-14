NVIDIA выпустила DLSS 4.5 для всех RTX-видеокарт

Компания NVIDIA начала распространение обновления своего приложения, в которое вошли технология DLSS 4.5 Super Resolution и обновлённые настройки NVIDIA Surround. DLSS 4.5 использует модель Super Resolution второго поколения на базе трансформеров, которая призвана повысить качество изображения и сократить количество артефактов, характерных для DLSS 4. Хотя DLSS 4.5 уже была доступна в бета-версии приложения NVIDIA в начале этого месяца, сегодняшнее обновление делает новую модель доступной для всех владельцев видеокарт RTX. Обновлённая версия была обучена на расширенном наборе данных и должна заметно улучшить чёткость и стабильность картинки при использовании режимов DLSS Performance и Ultra Performance.

В состав DLSS 4.5 также входят новые режимы 6x Multi Frame Generation и Dynamic Multi Frame Generation, предназначенные для видеокарт серии RTX 50, однако эти функции станут доступны только весной 2026 года. Обновление приложения NVIDIA версии 11.0.6 также включает все оставшиеся настройки NVIDIA Surround, ранее доступные только в старой панели управления. В их числе коррекция рамок мониторов и поддержка горячих клавиш. Стоит напомнить, что в течение последних нескольких лет NVIDIA постепенно переносила функции из Control Panel в новое приложение, стремясь отказаться от старой утилиты. И, видимо, этот процесс идёт полным ходом — функций, которые нужно перенести, практически не осталось. Это хороший знак для геймеров.