NVIDIA выпустила DLSS 4.5 для всех RTX-видеокарт

В состав DLSS 4.5 также входят новые режимы 6x Multi Frame Generation и Dynamic Multi Frame Generation, предназначенные для видеокарт серии RTX 50, однако эти функции станут доступны только весной 2026 года. Обновление приложения NVIDIA версии 11.0.6 также включает все оставшиеся настройки NVIDIA Surround, ранее доступные только в старой панели управления. В их числе коррекция рамок мониторов и поддержка горячих клавиш. Стоит напомнить, что в течение последних нескольких лет NVIDIA постепенно переносила функции из Control Panel в новое приложение, стремясь отказаться от старой утилиты. И, видимо, этот процесс идёт полным ходом — функций, которые нужно перенести, практически не осталось. Это хороший знак для геймеров.