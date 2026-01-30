NVIDIA выпустила апдейт для старых видеокарт

Сегодня компания NVIDIA официально выпустила драйвер GeForce Security Update Driver 582.28 WHQL для видеокарт GeForce на архитектурах Maxwell, Pascal и Volta, которые больше не получают регулярные обновления Game Ready. Стоит сразу отметить, что релиз полностью сосредоточен на безопасности и не добавляет новых функций или прироста производительности. В компании рассказали, что драйвер 582.28 закрывает несколько уязвимостей высокой степени опасности в стеке графических драйверов NVIDIA, затрагивающих системы Windows и Linux, а также программное обеспечение NVIDIA vGPU. В зависимости от сценария эти проблемы могли быть использованы для выполнения произвольного кода, повышения привилегий, подмены данных, отказа в обслуживании или раскрытия информации. Кроме того, устранена уязвимость средней степени опасности в драйвере HD Audio.

Помимо обновлений безопасности, никаких игровых или общих исправлений ошибок не заявлено. Этот драйвер предназначен для пользователей старых видеокарт GeForce, и компания рекомендует установить его, чтобы снизить потенциальные риски безопасности. И это, конечно, радует — компания продолжает поддерживать старые видеокарты патчами безопасности даже в том случае, если это очень старое оборудование. Конкуренты по рынку видеокарт не могут похвастаться подобными привилегиями, что, безусловно, огорчает. Так что данный апдейт настоятельно рекомендуется установить в ближайшее время.
