AMD не откажется от архитектуры RDNA 3.5 до 2029 года

Графическая архитектура AMD RDNA 3.5 останется актуальной для линейки APU от компании AMD вплоть до 2029 года, однако более дорогие и продвинутые решения получат встроенную графику нового поколения RDNA 5. Здесь стоит отметить, что APU от AMD не получали серьезных архитектурных изменений со времён выхода RDNA 3. Переход к RDNA 3.5 стал скорее аккуратным апдейтом с оптимизациями, чем полноценным шагом вперед, тогда как для дискретных видеокарт компания уже представила RDNA 4. Эта архитектура принесла улучшенные ИИ- и RT-блоки, а также поддержку FSR Redstone, так что потенциальных улучшений для APU у AMD было немало, если бы RDNA 4 добралась и до них.

Однако самый свежий релиз APU — Ryzen AI 400 с кодовым названием Gorgon Point — по-прежнему использует RDNA 3.5, пусть и с повышенными частотами. Аналогичная ситуация и с линейками Strix Halo и Gorgon Halo под брендом Ryzen AI MAX, где применяется та же RDNA 3.5, но в более масштабных конфигурациях с числом вычислительных блоков до 40, тогда как у массовых моделей потолок составляет 16 CU. И, к сожалению, по информации довольно надёжного инсайдера, графическая архитектура RDNA 3.5 будет использоваться в текущих и будущих APU AMD ещё достаточно долго. Сообщается, что компания планирует опираться на RDNA 3.5 вплоть до 2029 года, и эти данные совпадают с недавними утечками от других отраслевых источников. При этом со временем RDNA 3.5 во встроенной графике будет постепенно смещаться в сегмент начального и массового уровня.