AMD не откажется от архитектуры RDNA 3.5 до 2029 года

Графическая архитектура AMD RDNA 3.5 останется актуальной для линейки APU от компании AMD вплоть до 2029 года, однако более дорогие и продвинутые решения получат встроенную графику нового поколения RDNA 5. Здесь стоит отметить, что APU от AMD не получали серьезных архитектурных изменений со времён выхода RDNA 3. Переход к RDNA 3.5 стал скорее аккуратным апдейтом с оптимизациями, чем полноценным шагом вперед, тогда как для дискретных видеокарт компания уже представила RDNA 4. Эта архитектура принесла улучшенные ИИ- и RT-блоки, а также поддержку FSR Redstone, так что потенциальных улучшений для APU у AMD было немало, если бы RDNA 4 добралась и до них.

Однако самый свежий релиз APU — Ryzen AI 400 с кодовым названием Gorgon Point — по-прежнему использует RDNA 3.5, пусть и с повышенными частотами. Аналогичная ситуация и с линейками Strix Halo и Gorgon Halo под брендом Ryzen AI MAX, где применяется та же RDNA 3.5, но в более масштабных конфигурациях с числом вычислительных блоков до 40, тогда как у массовых моделей потолок составляет 16 CU. И, к сожалению, по информации довольно надёжного инсайдера, графическая архитектура RDNA 3.5 будет использоваться в текущих и будущих APU AMD ещё достаточно долго. Сообщается, что компания планирует опираться на RDNA 3.5 вплоть до 2029 года, и эти данные совпадают с недавними утечками от других отраслевых источников. При этом со временем RDNA 3.5 во встроенной графике будет постепенно смещаться в сегмент начального и массового уровня.
Razer выпустила специальный ПК для работы с ИИ…
Razer стала очередной компанией из мира ПК-гейминга, которая решила переориентироваться на рынок искусств…
NVIDIA представила видеокарту RTX PRO 5000 Blackwell…
Сегодня компания NVIDIA официально объявила о начале продаж новой профессиональной видеокарты RTX PRO 500…
NVIDIA вернула поддержку PhysX в RTX 50…
NVIDIA выпустила первые видеокарты серии RTX 50 в этом году без поддержки PhysX — технологии аппаратного …
Внешнюю видеокарту ASUS ROG XG Mobile оценили в $1300…
Компания ASUS пополнила ассортимент внешних графических адаптеров моделью ROG XG Mobile на базе серии GeF…
AMD повышает цены на свои видеокарты…
Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания AMD планирует подня…
Рынок видеокарт вырос на 2,5%…
Свежий отчёт Jon Peddie Research по итогам третьего квартала 2025 года показывает, что мировой рынок GPU …
В сеть выложили BIOS для разгона RTX 5090…
Если вам казалось, что 600 Вт для видеокарты слишком уж скромно, появился шанс попробовать чудовищный кас…
У ритейлеров заканчиваются запасы видеокарт NVIDIA…
Сообщается, что поставки видеокарт становятся всё более ограниченными, и некоторые ритейлеры уже жалуются…
Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 обзор и тесты видеокартыPalit GeForce RTX 5070 Infinity 3 обзор и тесты видеокарты
RTX 5070 Ti GAMING OC 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5070 Ti GAMING OC 16G обзор и тесты видеокарты
GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокартыGIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокарты
GIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC обзор и тесты видеокартыGIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC обзор и тесты видеокарты
RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor