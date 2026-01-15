NVIDIA сокращает производство видеокарт

Проблемы на рынке затрагивают уже не отдельные модели видеокарт, а, похоже, всю линейку RTX 50 в целом, поскольку поставки заметно сократились. Если слухов о прекращении выпуска GeForce RTX 5070 Ti и других видеокарт было недостаточно, свежая информация выглядит ещё тревожнее. Известный инсайдер сообщил, что NVIDIA сократила поставки графических процессоров своим партнёрам примерно на 15–20%. Это серьёзное уменьшение объёмов, которое в ближайшие дни напрямую скажется на ценах и доступности видеокарт. Стоимость GPU уже несколько недель подряд постепенно растёт, и теперь ситуация может стать ещё хуже.

По словам инсайдера, несмотря на сокращение поставок, NVIDIA по-прежнему будет поставлять графические процессоры в комплекте с чипами видеопамяти. Возможно, компания решила не отказываться от такой схемы, несмотря на более ранние сообщения об обратном. В любом случае прекращать комплектование видеопамятью было бы странно на фоне и без того сильно урезанных поставок GPU. Тем более что, как утверждается, NVIDIA уже остановила поставки GeForce RTX 5070 Ti и ряда других видеокарт из-за дефицита DRAM, поэтому вопрос нехватки чипов видеопамяти для неё стал менее острым. Ещё одна плохая новость заключается в том, что компания может отложить выход серии RTX 50 SUPER или вовсе отменить её. Это тоже достаточно неприятно, но, с другой стороны, при текущем уровне цен новые видеокарты в любом случае были бы безумно дорогими, так что это не так сильно огорчает.