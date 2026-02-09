NVIDIA внедрила ИИ в разработку видеокарт

Компания, которая фактически запустила всю волну развития ИИ-инфраструктуры и искусственного интеллекта, теперь начинает пожинать плоды своей работы. NVIDIA внедрила генеративные ИИ-инструменты внутри компании сразу для 30000 инженеров — в партнёрстве с компанией Anysphere из Сан-Франциско NVIDIA использует кастомизированную версию среды разработки Cursor, ориентированной на проектирование кода с помощью искусственного интеллекта. Примечательно, что, по имеющимся данным, инженеры NVIDIA теперь пишут в три раз больше кода по сравнению с прежним процессом разработки, и вполне вероятно, что многие продукты и сервисы NVIDIA уже сейчас разрабатываются ИИ под контролем человека.

При этом NVIDIA выпускает широкий спектр критически важных продуктов, где ошибки недопустимы, в отличие от типичного кода, сгенерированного ИИ. Речь идёт, в том числе, о драйверах для видеокарт, которые используются как в обычных игровых системах, так и в масштабных задачах обучения и инференса нейросетей. Можно предположить, что компания применяет жёсткие внутренние правила к коду, созданному с участием ИИ, и требует прохождения обширного набора тестов перед его использованием в финальных продуктах. Это далеко не первый случай, когда NVIDIA применяет ИИ-поддерживаемые рабочие процессы. Уже несколько лет компания использует выделенный суперкомпьютер, который непрерывно улучшает технологию DLSS, что существенно ускоряет процесс разработки.
