NVIDIA внедрила ИИ в разработку видеокарт

При этом NVIDIA выпускает широкий спектр критически важных продуктов, где ошибки недопустимы, в отличие от типичного кода, сгенерированного ИИ. Речь идёт, в том числе, о драйверах для видеокарт, которые используются как в обычных игровых системах, так и в масштабных задачах обучения и инференса нейросетей. Можно предположить, что компания применяет жёсткие внутренние правила к коду, созданному с участием ИИ, и требует прохождения обширного набора тестов перед его использованием в финальных продуктах. Это далеко не первый случай, когда NVIDIA применяет ИИ-поддерживаемые рабочие процессы. Уже несколько лет компания использует выделенный суперкомпьютер, который непрерывно улучшает технологию DLSS, что существенно ускоряет процесс разработки.