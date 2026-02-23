ASUS представила видеокарту Dual RTX 5070 Evo

В конце 2025 года компания ASUS представила видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060 и NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti в версии Dual Evo, сделав акцент на более тонком и укороченном дизайне для лучшей совместимости с компактными корпусами малого форм-фактора. Теперь линейка Dual Evo была без лишнего шума расширена за счёт моделей ASUS Dual GeForce RTX 5070 Evo и Evo OC. Обе новинки оснащаются графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5070 с 12 ГБ памяти и выполнены в корпусе размерами всего 229х120х50 мм. Официального анонса пока не последовало, и в розничной продаже карты ещё не замечены, однако на сайте ASUS уже опубликованы полные страницы продуктов и спецификации.

Версия OC отличается повышенными частотами — стандартная Boost-частота увеличена с 2512 МГц до 2542 МГц, а частота в режиме OC — с 2542 МГц до 2572 МГц. Обе модели используют одинаковую систему охлаждения толщиной 2,5 слота и, судя по всему, версия OC не получила аппаратных отличий, а разница достигается за счёт небольшой корректировки vBIOS, поэтому схожих частот, вероятно, можно добиться и вручную через утилиту GPU Tweak III. Толщина 2,5 слота больше, чем у 2,0-слотовых Dual Evo на базе RTX 5060, но всё же заметно меньше по сравнению со многими другими версиями RTX 5070, например с 3,2-слотовой ROG Strix GeForce RTX 5070. Дизайн кожуха выполнен в сдержанном стиле — чёрная панель с двойной текстурой и двумя вентиляторами без излишних декоративных элементов. Информации о стоимости на момент публикации нет.