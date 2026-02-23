ASUS представила видеокарту Dual RTX 5070 Evo

Версия OC отличается повышенными частотами — стандартная Boost-частота увеличена с 2512 МГц до 2542 МГц, а частота в режиме OC — с 2542 МГц до 2572 МГц. Обе модели используют одинаковую систему охлаждения толщиной 2,5 слота и, судя по всему, версия OC не получила аппаратных отличий, а разница достигается за счёт небольшой корректировки vBIOS, поэтому схожих частот, вероятно, можно добиться и вручную через утилиту GPU Tweak III. Толщина 2,5 слота больше, чем у 2,0-слотовых Dual Evo на базе RTX 5060, но всё же заметно меньше по сравнению со многими другими версиями RTX 5070, например с 3,2-слотовой ROG Strix GeForce RTX 5070. Дизайн кожуха выполнен в сдержанном стиле — чёрная панель с двойной текстурой и двумя вентиляторами без излишних декоративных элементов. Информации о стоимости на момент публикации нет.