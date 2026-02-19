Продажи видеокарт AMD сильно упали из-за роста цены

Похоже, оправдание ростом цен на видеопамять больше не помогает производителям видеокарт продавать свои модели по завышенной стоимости. За последние 3 месяца средняя цена на самые доступные видеокарты в мире выросла почти на 15%, при этом отдельные модели подорожали сразу на 40–50%. Так называемый RAMmageddon вынудил многих технологических гигантов пересмотреть ценовую политику и сократить объёмы производства. NVIDIA и AMD, как ключевые игроки рынка видеокарт, также существенно повысили цены на потребительские решения и сместили приоритет в сторону более прибыльных моделей.

Однако для AMD, по всей видимости, ситуация складывается не лучшим образом. Как сообщает GazLog, рост цен на видеокарты серии AMD RX 9000 привёл к резкому падению спроса, по крайней мере на японском рынке. Вероятно, интерес снизился и в других регионах, а с учётом последних ценовых тенденций на графические решения RDNA 4 становится заметно, что геймеры начинают отказываться от покупки из-за чрезмерно высокой стоимости. Линейка Radeon RX 9000 включает всего четыре модели и ориентирована на бюджетный и средний сегменты. Radeon RX 9070 XT, одна из самых популярных видеокарт в мире, за последние недели подорожала сильнее остальных, поднявшись почти до 800 долларов. Из-за этого никто просто не хочет покупать данную видеокарту, отдавая предпочтение более доступным решениям, в том числе от прямого конкурента. Это сильно бъёт по продажам компании, которая и так проигрывала NVIDIA.
