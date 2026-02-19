Продажи видеокарт AMD сильно упали из-за роста цены

Однако для AMD, по всей видимости, ситуация складывается не лучшим образом. Как сообщает GazLog, рост цен на видеокарты серии AMD RX 9000 привёл к резкому падению спроса, по крайней мере на японском рынке. Вероятно, интерес снизился и в других регионах, а с учётом последних ценовых тенденций на графические решения RDNA 4 становится заметно, что геймеры начинают отказываться от покупки из-за чрезмерно высокой стоимости. Линейка Radeon RX 9000 включает всего четыре модели и ориентирована на бюджетный и средний сегменты. Radeon RX 9070 XT, одна из самых популярных видеокарт в мире, за последние недели подорожала сильнее остальных, поднявшись почти до 800 долларов. Из-за этого никто просто не хочет покупать данную видеокарту, отдавая предпочтение более доступным решениям, в том числе от прямого конкурента. Это сильно бъёт по продажам компании, которая и так проигрывала NVIDIA.