AMD опубликовала исходный код FSR 2.0

Вчера AMD опубликовала исходный код FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0, предоставив технологию временного масштабирования в руки большего числа разработчиков, а теперь они объявили, что эта технология официально стала доступной для тех, кто использует комплекты для разработки Xbox. Мы уже слышали, что FSR 2.0 будет включен в Xbox GDK, но приятно знать, что он будет добавлен без промедления. На данный момент у нас до сих пор нет никакой информации о том, будет ли FSR 2.0 включена в комплекты разработки Sony PlayStation, но, конечно, FSR имеет открытый исходный код, поэтому ничто не мешает разработчикам внедрить ее на PS5, это может быть просто немного больше работы. Было бы неплохо услышать больше от Sony на эту тему, но они, как правило, помалкивают о таких вещах.

Тем временем AMD предоставила обновленную информацию о текущих и будущих играх, поддерживающих FSR 1.0 и 2.0. Список поддержки FSR 2.0 расширился до более чем 20 наименований, включая Abyss World, Asterigos: Curse of the Stars, Deathloop, Delysium, EVE Online, Farming Simulator 22, Forspoken, Grounded, God of War, Hitman 3, Microsoft Flight Simulator, Overprime, Perfect World Remake, Rescue Party Live, Super People, Swordsman Remake, Tiny Tina's Wonderlands, The Callisto Protocol, Thymesia и Unknown 9: Awakening. Во многих других играх реализована или будет реализована FSR 1.0. Также стоит отметить, что по словам AMD, FSR была принята в 2 раза быстрее, чем технология масштабирования NVIDIA DLSS. FSR поддерживается 113 играми после года их присутствия на рынке, а DLSS поддерживается 180 играми после 3,5 лет поддержки.