AMD отказалась от Radeon RX 5000 и AMD Radeon RX 6000

Первое поколение видеокарт AMD на архитектуре RDNA, известное как серия Radeon RX 5000, вышло всего около шести лет назад. Однако теперь, как оказалось, не только владельцы этих карт, но и обладатели серии RX 6000 могут забыть о новых игровых оптимизациях и функциях. В последней версии драйвера AMD Software Adrenalin Edition 25.10.2, которая добавила поддержку Battlefield 6 и APU Ryzen AI 5 330, указано, что обновление включает «поддержку игр» и «расширенные возможности Vulkan» исключительно для серий Radeon RX 7000 и RX 9000. Это означает, что только графические процессоры на архитектурах RDNA 3 и RDNA 4 получили последние оптимизации. Когда журналисты PC Games Hardware обратились за комментарием, AMD официально подтвердила, что прекращает выпуск обновлений с игровыми оптимизациями и новыми функциями для RDNA 1 и RDNA 2.

Карты этих поколений — то есть серии Radeon RX 5000 и RX 6000 — теперь переведены в так называемый «режим обслуживания». Это значит, что они по-прежнему будут получать драйверы, но только для исправления критических уязвимостей и ошибок. Все дальнейшие усилия по оптимизации и внедрению новых технологий компания сосредоточит на своих актуальных линейках RX 7000 и RX 9000. Таким образом, видеокарты Radeon RX 5000, дебютировавшие в 2019 году, и RX 6000, вышедшие в 2020-м, больше не будут получать актуальные обновления и поддержку новых игр. Это слегка странный шаг со стороны производителя, особенно на фоне более лояльной NVIDIA.