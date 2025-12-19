NVIDIA представила видеокарту RTX PRO 5000 Blackwell

Сегодня компания NVIDIA официально объявила о начале продаж новой профессиональной видеокарты RTX PRO 5000 Blackwell, которая получила внушительную конфигурацию с 72 ГБ памяти GDDR7. Во время первоначального анонса семейства RTX PRO Blackwell компания представила флагманскую модель RTX PRO 6000 с объёмом памяти 96 ГБ. Этот ускоритель предлагал в 2 раза больше памяти по сравнению с RTX PRO 5000 Blackwell, которая располагалась на ступень ниже в иерархии. В линейке также появились и другие модели, ориентированные в основном на начальный уровень профессиональных пользователей, однако разрыв по объёму видеопамяти между решениями был весьма заметным.

Теперь NVIDIA устранила этот дисбаланс, выпустив RTX PRO 5000 Blackwell в версии с 72 ГБ памяти. Новинка сохраняет те же характеристики, что и ранее представленная модель, и основана на графическом процессоре GB202. В её активе 14080 CUDA-ядер, производительность на уровне 2142 TOPS, 384-битная шина памяти, пропускная способность 1,34 ТБ/сек и энергопотребление 300 Вт. Обе версии видеокарты выполнены в двухслотовом дизайне с воздушным охлаждением, а ключевым отличием между ними остаётся именно объём памяти. Для достижения 72 ГБ NVIDIA использует 24 микросхемы GDDR7 вместо 16, которые применялись в версии на 48 ГБ. Скорость памяти при этом осталась прежней и составляет 28 Гбит/сек при использовании 384-битного интерфейса. Стоимость видеокарты не сообщают, но это явно удовольствие не из дешёвых.
