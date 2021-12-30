AMD отказалась от участия в CES 2022

AMD и OnePlus объявили, что не будут физически присутствовать на техническом мероприятии CES 2022 — вместо этого они виртуально посетят мероприятие CES. Это решение связано с ростом числа случаев заболевания коронавирусом, вызванного вирусом Омикрон. В заявлении AMD говорится: «После тщательного обсуждения AMD решила отменить наше личное присутствие на выставке CES 2022 в Лас-Вегасе и вместо этого перейдет к виртуальному взаимодействию. Интересы здоровья и безопасности наших сотрудников, партнеров и сообществ — превыше всего». То есть, хотя стенда компании на выставке не будет, AMD все же проведет свои запланированные мероприятия начиная с 4 января.

Вскоре после этого Марк Гурман из Bloomberg официально сообщил, что OnePlus также не будет физически присутствовать на мероприятии CES 2022. Ожидается, что на мероприятии CES 2022 OnePlus фактически представит OnePlus 10 Pro, а генеральный директор OnePlus Пит Лау подтвердил, что OnePlus 10 Pro будет отправлен в продажу уже в январе. AMD и OnePlus присоединяются к нескольким крупным компаниям, которые также заявили, что не будут физически присутствовать на выставке CES 2022. T-Mobile, Microsoft, Google и Intel — лишь некоторые из компаний, которые заявили, что будут присутствовать на мероприятии только виртуально. Это было вполне ожидаемо на самом деле, особенно если учитывать то, что из-за вспышки нового вируса аналитики предсказывают очередные проблемы в мире, которые даже хуже, чем последствия от коронавируса.
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