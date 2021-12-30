AMD отказалась от участия в CES 2022

Вскоре после этого Марк Гурман из Bloomberg официально сообщил, что OnePlus также не будет физически присутствовать на мероприятии CES 2022. Ожидается, что на мероприятии CES 2022 OnePlus фактически представит OnePlus 10 Pro, а генеральный директор OnePlus Пит Лау подтвердил, что OnePlus 10 Pro будет отправлен в продажу уже в январе. AMD и OnePlus присоединяются к нескольким крупным компаниям, которые также заявили, что не будут физически присутствовать на выставке CES 2022. T-Mobile, Microsoft, Google и Intel — лишь некоторые из компаний, которые заявили, что будут присутствовать на мероприятии только виртуально. Это было вполне ожидаемо на самом деле, особенно если учитывать то, что из-за вспышки нового вируса аналитики предсказывают очередные проблемы в мире, которые даже хуже, чем последствия от коронавируса.