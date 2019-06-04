AMD поделится графической технологией с Samsung

AMD и Samsung заключили соглашение, которое принесет графические решения Radeon для будущих мобильных устройств Samsung, включая смартфоны. В рамках сотрудничества Samsung будет лицензировать графические IP-блоки AMD и сконцентрируется на создании передовых технологий, а также решений в области графики, которые приведут к расширению возможностей мобильных устройств, в том числе смартфонов.

Соглашение рассчитано на многолетнее сотрудничество, которое, как надеется Samsung, позволит им повысить производительность смартфонов и инновации в будущем. Для AMD это шанс привлечь более широкую аудиторию на рынке мобильных устройств и расширить базу пользователей Radeon по всему миру.