AMD повышает цены на свои видеокарты

Изначально китайские Board Channels сообщали, что AMD рассматривает повышение вдвое выше — на 20 долларов за 8 ГБ и на 40 долларов за 16 ГБ. Но это не последнее подорожание — в январе 2026 года ожидается ещё один этап увеличения цен. Точные цифры пока неизвестны, но ранние утечки намекали на рост примерно 42 доллара для 8-гигабайтных моделей и на 85 для 16-гигабайтных. Поскольку производители видеокарт (AMD, NVIDIA, Intel) поставляют AIB-партнёрам комплект из GPU+GDDR, а не по отдельности, изменение стоимости будет быстро заметно по всему миру. И это происходит как раз в момент, когда RX 9070 и RX 9070 XT впервые начали продаваться по своим MSRP — и теперь снова станут дороже. Самое время обновлять систему, пока цены не взлетели до небес.