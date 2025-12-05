AMD повышает цены на свои видеокарты

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания AMD планирует поднять цены на свои графические ускорители. А сегодня этот слух подтвердили авторитетные источники в индустрии — информацию подтвердили анонимные дистрибьюторы в разговоре с изданием Tom’s Hardware. Однако повышение оказалось мягче, чем ожидалось — всего 10 долларов за каждые 8 ГБ видеопамяти. Соответственно, Radeon RX 9060 XT 8 ГБ подорожает с 299 до 309 долларов, а модели Radeon RX 9060 XT на 16 ГБ, RX 9070 и RX 9070 XT обойдутся покупателям на 20 долларов дороже — RX 9060 XT 16 ГБ будут продавать не за 349 долларов, а за 369 долларов, тогда как RX 9070 подорожает с 549 до 569 долларов, а RX 9070 XT наберёт с 599 до 619 долларов.

Изначально китайские Board Channels сообщали, что AMD рассматривает повышение вдвое выше — на 20 долларов за 8 ГБ и на 40 долларов за 16 ГБ. Но это не последнее подорожание — в январе 2026 года ожидается ещё один этап увеличения цен. Точные цифры пока неизвестны, но ранние утечки намекали на рост примерно 42 доллара для 8-гигабайтных моделей и на 85 для 16-гигабайтных. Поскольку производители видеокарт (AMD, NVIDIA, Intel) поставляют AIB-партнёрам комплект из GPU+GDDR, а не по отдельности, изменение стоимости будет быстро заметно по всему миру. И это происходит как раз в момент, когда RX 9070 и RX 9070 XT впервые начали продаваться по своим MSRP — и теперь снова станут дороже. Самое время обновлять систему, пока цены не взлетели до небес.
