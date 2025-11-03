Intel готовит к релизу Arc B770 с 16 ГБ видеопамяти

В последние месяцы вокруг флагманского графического процессора Intel Battlemage появилось множество слухов и утечек — и новая информация подтверждает, что компания действительно готовит полноценный дискретный графический ускоритель на архитектуре Xe2. Речь идёт о чипе BMG-G31, который уже неоднократно засветился в сети. В прошлом месяце его заметили в логах загрузки Linux, где упоминалась видеопамять объёмом 16 гигабайт, что натолкнуло инсайдеров на мысль, будто это будущая Intel Arc B770. А сегодня уже другой инсайдер сообщил, что в драйвере Intel для видеокарт он обнаружил упоминания BMG-G31. На размытом скриншоте видно, что этот GPU используется как минимум в четырёх версиях — трёх профессиональных и одной потребительской.

Это говорит о том, что Intel подготовила чип мощнее, чем Arc B580, который построен на менее производительном кристалле BMG-G21. Кроме того, в этом же драйвере упоминаются Nova Lake и Nova Lake S — будущие процессоры Intel, релиз которых ожидается в следующем году. Если Intel сохранит прошлую систему наименований, то BMG-G31 действительно станет основой для Arc B770 — карты, о которой говорят уже несколько месяцев, но официальных подробностей до сих пор нет. При этом Arc B580 продаётся уже почти 10 месяцев, а конкуренты AMD и NVIDIA успели полностью обновить свои линейки. Так что Intel будет достаточно тяжело добиться успеха на этом рынке, но хорошо, что производитель не прекращает работу в данном направлении.
