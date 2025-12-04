NVIDIA вернула поддержку PhysX в RTX 50

PhysX был ключевой частью таких игр, как Borderlands 2 и Mirror’s Edge, но на новых видеокартах технология оказалась недоступной, потому что серия RTX 50 отказалась от поддержки 32-битного CUDA. Из-за этого старые проекты, использующие PhysX, не могли обрабатывать эффекты на видеокарте. В некоторых играх, например Borderlands 2, фреймрейт падал ниже 60 кадров в секунду, поскольку расчёты PhysX приходилось выполнять процессору. Теперь NVIDIA создала «кастомную поддержку» для самых популярных PhysX-проектов, хотя охвачены пока не все. Сейчас поддерживаются Alice: Madness Returns, Assassin’s Creed IV: Black Flag, Batman: Arkham City, Batman: Arkham Origins, Borderlands 2, Mafia II и Mirror’s Edge. В будущем игр будет гораздо больше, но придётся немного подождать.