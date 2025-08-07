AMD представила видеокарту Radeon PRO W7400

Компания AMD продолжает расширять линейку графических карт на архитектуре RDNA 3, представляя новые решения не только для геймеров, но и для профессионалов. Последним пополнением в линейке стала Radeon PRO W7400 — компактная и энергоэффективная рабочая видеокарта начального уровня, ориентированная на бюджетные рабочие станции. Хотя новинка во многом повторяет Radeon PRO W7500, используя те же 28 вычислительных блоков, 28 блоков трассировки лучей и 56 ИИ-ускорителей, по конфигурации памяти W7400 заметно слабее. Вместо 16-гигабитной GDDR6, как у W7500, здесь используется память с пропускной способностью 10,8 Гбит/сек, что даёт лишь 172,8 ГБ/сек ширины канала. В плане производительности Radeon PRO W7400 выдаёт до 7,9 TFLOPS в вычислениях одинарной точности FP32 и 15,8 TFLOPS в пиковой производительности.

Однако главной особенностью карты стал её крайне низкий TDP — всего 55 Вт, что делает её самой энергоэффективной RDNA 3-картой для рабочих станций. Для сравнения, у W7500 энергопотребление составляет 70 Вт. Благодаря низкому энергопотреблению карта не требует внешнего питания и питается напрямую через слот PCIe x16. Интерфейс работает по стандарту PCIe 4.0, но с восемью активными линиями. Radeon PRO W7400 выполнена в формате односекционной карты, длина — всего 16,8 см, что делает её подходящей для компактных серверных корпусов. По габаритам она почти на 5 см короче, чем W7500, а значит, проще встраивается в плотные конфигурации.