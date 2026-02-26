NVIDIA сокращает поставки игровых видеокарт

Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс во время последнего отчёта за 4 квартал предупредила, что игровое направление компании может столкнуться с трудностями. В своём заявлении она отметила, что несмотря на высокий конечный спрос и здоровые складские запасы у партнёров, именно ограничения поставок станут сдерживающим фактором для игрового сегмента в 1 квартале и, возможно, в дальнейшем. Формулировка довольно обтекаемая, однако по сути речь идёт о том, что дефицит компонентов способен повлиять на доступность видеокарт серии GeForce RTX 50 уже в текущем квартале.

Сейчас складские резервы компании выглядят стабильно — поставки кристаллов от TSMC и объёмы памяти GDDR7 пока достаточны, дефицита нет. Однако по мере сокращения этих запасов проблема доступности может стать более заметной. У NVIDIA зарезервированы значительные производственные мощности на фабриках TSMC для выпуска графических процессоров архитектуры Blackwell, поэтому производственных ограничений со стороны самого выпуска кристаллов нет. Сложности возникают со стороны производителей памяти, которые испытывают дефицит при поставках модулей GDDR7. Поскольку NVIDIA поставляет своим партнёрам и графические кристаллы, и память в комплекте, нехватка модулей создаёт узкое место в цепочке поставок и вынуждает компанию неделями ожидать новые партии. Это в итоге может привести к повышению стоимости видеокарт, так как высокий спрос при низком предложении никуда не денется.