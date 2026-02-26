NVIDIA сокращает поставки игровых видеокарт

Сейчас складские резервы компании выглядят стабильно — поставки кристаллов от TSMC и объёмы памяти GDDR7 пока достаточны, дефицита нет. Однако по мере сокращения этих запасов проблема доступности может стать более заметной. У NVIDIA зарезервированы значительные производственные мощности на фабриках TSMC для выпуска графических процессоров архитектуры Blackwell, поэтому производственных ограничений со стороны самого выпуска кристаллов нет. Сложности возникают со стороны производителей памяти, которые испытывают дефицит при поставках модулей GDDR7. Поскольку NVIDIA поставляет своим партнёрам и графические кристаллы, и память в комплекте, нехватка модулей создаёт узкое место в цепочке поставок и вынуждает компанию неделями ожидать новые партии. Это в итоге может привести к повышению стоимости видеокарт, так как высокий спрос при низком предложении никуда не денется.