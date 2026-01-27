AMD ускорила декодирование видео на Linux

Сегодня компания AMD официально представила новое решение с пониженной задержкой декодирования видео для видеокарт Radeon для дистрибутивов Linux. Оно реализовано в драйвере RadeonSI Gallium3D и вошло в состав релиза Mesa 26.1 — этот патч использует архитектуру Video Core Next и нацелен на максимальное раскрытие производительности аппаратного ускорения мультимедийного декодирования и кодирования на видеокартах Radeon. Основная идея заключается в использовании высокопроизводительного ядра декодирования, которое снижает задержки при обработке видео, но за это приходится расплачиваться более высоким энергопотреблением графического процессора и снижением общей энергоэффективности.

Для пользователей драйвера RadeonSI Gallium3D новая возможность включается с помощью переменной окружения AMD_DEBUG=lowlatencydec. По умолчанию этот режим отключён, поскольку он использует более агрессивный профиль энергопотребления. Стандартная конфигурация работает в режиме с большей задержкой, но при этом более экономично расходует энергию. Это особенно важно для ноутбуков с видеокартами Radeon под Linux, где постоянно приходится искать баланс между производительностью и автономностью. Владельцы настольных систем, скорее всего, выиграют от включения нового режима с низкой задержкой на постоянной основе, тогда как пользователям ноутбуков придётся учитывать компромисс между сокращением времени работы от батареи и более быстрым декодированием видео.
