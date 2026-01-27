AMD ускорила декодирование видео на Linux

Для пользователей драйвера RadeonSI Gallium3D новая возможность включается с помощью переменной окружения AMD_DEBUG=lowlatencydec. По умолчанию этот режим отключён, поскольку он использует более агрессивный профиль энергопотребления. Стандартная конфигурация работает в режиме с большей задержкой, но при этом более экономично расходует энергию. Это особенно важно для ноутбуков с видеокартами Radeon под Linux, где постоянно приходится искать баланс между производительностью и автономностью. Владельцы настольных систем, скорее всего, выиграют от включения нового режима с низкой задержкой на постоянной основе, тогда как пользователям ноутбуков придётся учитывать компромисс между сокращением времени работы от батареи и более быстрым декодированием видео.