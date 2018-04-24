AMD требует не использовать стороннее охлаждение

Компания AMD покорила, в кавычках конечно же, своих потенциальных покупателей новым заявлением — по словами сервиса поддержки, владельцы коробочных версий процессоров не должны использовать сторонние варианты систем охлаждения. Это лишает процессор гарантии и поддержки. Хотелось бы спросить как именно в сервисе будут проверять какой именно у меня стоят кулер на процессоре, но и это второстепенная проблема. С каких пор производители указывают пользователям какую систему охлаждения можно использовать? Помимо этого, некоторые модели процессоров нельзя разгонять даже фирменным приложением, так как это тоже лишает вас гарантии. Да, для процессора гарантия не так важна, но сам факт таких вот действий не очень внушают доверие. Кажется, в AMD не сильно хотят обогнать Intel.