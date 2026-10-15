Жидкостная система охлаждения JONSBO TX-360CG с двумя экранами

JONSBO представила модель TX-360CG — систему жидкостного охлаждения типоразмера 360 мм, выполненную по принципу «все в одном» и оснащенную сразу двумя встроенными IPS-дисплеями. В основании помпы размещен изогнутый экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400 × 1080, тогда как на рамке вентилятора установлена вытянутая панель длиной 11,2 дюйма с разрешением 1920 × 140. Такая двухэкранная компоновка дает возможность выводить системную телеметрию, графические изображения, анимацию либо видеоролики. Фирменное программное обеспечение JONSBO работает с файлами форматов JPG, PNG и MP4, а также отображает данные о состоянии системы в режиме реального времени. Архитектура изделия рассчитана на корпуса с панорамным остеклением, в которых кулер просматривается сбоку.

В помпе применен двигатель с частотой вращения 5000 об/мин ±10% и крупная медная опорная пластина. По заявлению JONSBO, кулер способен обслуживать процессоры с уровнем энергопотребления до 325 Вт, однако этот показатель не выступает самостоятельным критерием тепловой эффективности. Итоговая температура процессора определяется качеством контакта, ограничениями по мощности, температурой теплоносителя, местом установки радиатора и скоростью вращения вентиляторов. Встроенный 360-мм вентилятор функционирует в диапазоне от 700 до 2400 об/мин с точностью до 10%. Согласно данным производителя, воздушный поток достигает от 21,46 до 62,40 CFM, статическое давление — от 0,49 до 2,46 мм водяного столба, а шум — от 21,3 до 37,3 дБА. Габариты радиатора составляют 397 × 120 × 27 мм. С учетом вентиляторов для монтажа потребуется более 50 мм свободного пространства по вертикали, не принимая в расчет радиаторы материнской платы и допуски корпуса. Кулер совместим с процессорами Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200 и LGA115x, а также с AMD AM4 и AM5. В анонсе не была объявлена стартовая стоимость. Это упущение осложняет сравнение с MSI E15 360, также имеющим встроенный дисплей. Двухэкранная компоновка TX-360CG способна обернуться заметной переплатой на фоне обычных 360-миллиметровых решений.

Присутствие дисплеев добавляет дополнительные сложности. Пользователям понадобятся видеовходы и питание, поддержка со стороны программного обеспечения и достаточная пропускная способность USB. Внутренний экран может потерять работоспособность при отказе управляющей утилиты, даже если помпа и радиатор продолжат функционировать. Данный продукт способен привлечь энтузиастов, любящих демонстрировать свои сборки, однако практичным покупателям стоит в первую очередь обращать внимание на измеренные показатели охлаждения и уровень шума. Декоративный дисплей не сможет компенсировать ненадежность помпы, недостаточную эффективность радиатора или запутанную прокладку кабелей.