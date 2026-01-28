Инженер Intel прокачал графику Arc на Linux

Пользователи Linux с относительно новой графикой Intel столкнулись с неожиданным ростом производительности и серьёзными улучшениями стабильности после выхода драйвера Mesa версии 26.1. Инженер Intel, работающий над открытым графическим стеком компании, успешно объединил 18 патчей, направленных на устранение давних проблем с повреждением видеовывода, которые затрагивали как дискретные видеокарты Alchemist DG2, так и встроенную графику в процессорах Meteor Lake, что в итоге дало огромный прирост производительности. Основной задачей этих изменений было исправление визуальных артефактов и ошибок рендеринга, которые долгое время беспокоили владельцев таких систем.

При этом первые тесты неожиданно показали заметный прирост производительности в ряде игровых сценариев — в одном из бенчмарков частота кадров выросла в 2,6 раза по сравнению с исходным уровнем. Самый показательный результат был получен при тестировании NBA 2K23 в разрешении 4K с максимальными настройками графики и использованием DirectX 11, где оптимизация дала прирост производительности на 260% на графике Alchemist. При этом стоит сказать, что серия патчей разрабатывалась около 4 месяцев с момента первой отправки в сентябре 2024 года, что подчёркивает высокую сложность исправления низкоуровневых проблем рендеринга. Но приятно, что Intel работает в этом направлении, тем более, что доля систем на Linux относительно небольшая — пара процентов по всему миру.
