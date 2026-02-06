NVIDIA передумала выпускать Super-видеокарты

Обновление видеокарт компании NVIDIA серии RTX 50 под названием Super ожидалось на CES 2026 в январе текущего года, однако анонса так и не произошло. По данным The Information, ещё в декабре руководство NVIDIA приняло решение не выпускать новые видеокарты в запланированные сроки, сделав ставку на ускорители для искусственного интеллекта из-за ограниченных поставок оперативной памяти. Более того, компания также сокращает производство текущей линейки игровых видеокарт RTX 50, которые и без того пользуются высоким спросом и практически постоянно отсутствуют в рознице. Смещение приоритетов в сторону ИИ-решений произошло на фоне рекордной выручки NVIDIA, обеспеченной именно такими процессорами.

В отчёте за третий квартал 2026 финансового года компания указала, что выручка от дата-центров составила 51,2 миллиарда долларов из общего дохода в 57 миллиардов долларов. Игровое направление за тот же период тоже выросло на 30%, однако его доля в общей структуре доходов стала заметно меньше, чем раньше. Задержка RTX 50 Super означает не только отсутствие новых игровых видеокарт NVIDIA в текущем году, но и возможный сдвиг сроков выхода следующего поколения. Источник The Information утверждает, что массовое производство серии RTX 60 изначально планировалось на конец 2027 года, однако перенос может отодвинуть запуск на 2028 год или даже на более поздний срок. При этом издание отмечает, что NVIDIA теоретически ещё может пересмотреть график и ускорить выход новых игровых видеокарт.
