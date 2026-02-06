NVIDIA передумала выпускать Super-видеокарты

В отчёте за третий квартал 2026 финансового года компания указала, что выручка от дата-центров составила 51,2 миллиарда долларов из общего дохода в 57 миллиардов долларов. Игровое направление за тот же период тоже выросло на 30%, однако его доля в общей структуре доходов стала заметно меньше, чем раньше. Задержка RTX 50 Super означает не только отсутствие новых игровых видеокарт NVIDIA в текущем году, но и возможный сдвиг сроков выхода следующего поколения. Источник The Information утверждает, что массовое производство серии RTX 60 изначально планировалось на конец 2027 года, однако перенос может отодвинуть запуск на 2028 год или даже на более поздний срок. При этом издание отмечает, что NVIDIA теоретически ещё может пересмотреть график и ускорить выход новых игровых видеокарт.